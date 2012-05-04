Yurt dışında bir oy bile zayi olmayacak

ANKARA - Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışındaki seçim çalışmalarını 2008'de kurulan, ''Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu'' ile kontrol edecek. Yurt dışı İlçe Seçim Kurulu'nun görev ve yetkileri yasa tasarısı ile yeniden belirlendi.



Kurul, yurt dışı seçmen listelerini, yurt dışı seçmen kütüğünü esas alarak elektronik ortamda ilan edilecek. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerin yanı sıra 1 Türk'ün bile yaşadığı ülkede oy kullanma imkanı sağlanacak. YSK bu nedenle 185 ülkede seçim ortamı hazırlayacak.

Kurul, Türk seçmenlerin oy kullanmasında sandık, gümrük kapıları, elektronik oylama yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanmasına, seçim türüne ve ülkenin durumuna göre karar verecek.

YSK yurt dışı seçmenleri için özel oy pusulası ve özel renkte zarf bastıracak. Bu ülkelerde kullanılacak sandıklar, oy kullanma kabinleri ve diğer araçların sayısı, ülkelerin durumuna ve ülkede bulanan Türk vatandaşlarının sayısına göre belirlenecek.