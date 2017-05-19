Yurt dışına kaçarken yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

Yurt dışına kaçarken jandarma ekiplerince yakalanan terör şüphelisi ile aynı araçtaki üç kişi tutuklandı.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde dün yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yakalanan Zerife Özbekli ile Ahmet Avcı, Diyadin Taş ve İsmail Eroğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Özbekli, "terör örgütü PKK'ya üye olmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından, diğer üç kişi ise "terör örgütüne yardım ve yataklık"tan tutuklandı.

Olay

Jandarma ekipleri, Eroğlu'nun kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurmuş, otomobilde, yurt dışına kaçmak istediği anlaşılan, 7 polisin şehit edildiği olayla ilgili tutuksuz yargılanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Özbekli ile diğer üç kişi yakalanmıştı.