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Yurt dışı oylar sayım için hazırlanıyor

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbadaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilerek 16 Nisan'da yapılacak sayım için hazırlanıyor.

Yurt dışı oylar sayım için hazırlanıyor

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbadaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilerek 16 Nisan'da yapılacak sayım için hazırlanıyor.

13 Nisan 2017 Perşembe 13:40
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Yurt dışı oylar sayım için hazırlanıyor

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen, ağzı mühürlü torbalardaki 1 milyon 326 bin 70 oy pusulasının, 16 Nisan'daki oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılacak sayıma hazır olması için 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştirilmesine başlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun planlaması dahilinde, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya getirilen 57 ülke 120 temsilcilikte kullanılan yurt dışı oy pusulalarının yer aldığı 728 diplomatik torba, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 16 Nisan için hazırlanıyor.

Yurt dışından diplomatik kuryelerle getirilen 3 bin 210 ağzı mühürlü torbada yer alan 1 milyon 326 bin 70 oy pusulası, sayıma hazır olması için 903 şeffaf oy sandığına ayrı ayrı yerleştiriliyor.

Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oy pusulaları, Türkiye'de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde 5 asma kilitli özel güvenlikli salonda muhafaza edilecek. Aynı gün oy verme işleminin sona ermesinin ardından yurt dışı oylarının sayımına geçilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışı Oyları16 NisanAnkara Ticaret OdasıATOYüksek Seçim Kurulu
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