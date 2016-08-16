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Yurt başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuru süreci başladı. Başvurular, 22 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Yurt başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuru süreci başladı. Başvurular, 22 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

16 Ağustos 2016 Salı 09:43
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Yurt başvuruları başladı

 Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda barınmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuru süreci başladı. Başvurular, 22 Ağustos 2016 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleşebilmek için başvurular başladı.

KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Bunun için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin nüfus cüzdanları ile PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.

Hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirilebilecek başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgi, "kyk.gsb.gov.tr" internet sitesindeki "Başvuru Kılavuzu"ndan edinilebilecek.

Başvuru sırasında, 2016-ÖSYS ile örgün yüksek öğrenim programına kayıt yaptıran öğrencilerin "ÖSYM", 30 Haziran 2016 ve öncesinde bir örgün yüksek öğrenim programına kayıtlı olan öğrencilerin ise "ARASINIF" kutucuğunu işaretlemesi önem taşıyor.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini yine e-Devlet üzerinden güncelleyebilecek.

Başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmeler neticesinde "kyk.gsb.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da başvuruların başladığını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 09:44
Anahtar Kelimeler:
Kredi Ve Yurtlar KurumuKYKYurtüniversiteöğrenciE-Devlet
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