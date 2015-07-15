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Yunanistan'daki kriz Türkiye'de sivrisinek sayısını arttırdı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Yunanistan'ın, ekonomik kriz nedeniyle 5 yıldır ilaçlama yapamadığını, bu nedenle sınıra yakın bölgelerde sivrisinek sayısında artış olduğunu söyledi

Yunanistan'daki kriz Türkiye'de sivrisinek sayısını arttırdı

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Yunanistan'ın, ekonomik kriz nedeniyle 5 yıldır ilaçlama yapamadığını, bu nedenle sınıra yakın bölgelerde sivrisinek sayısında artış olduğunu söyledi

15 Temmuz 2015 Çarşamba 13:11
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Yunanistan'daki kriz Türkiye'de sivrisinek sayısını arttırdı

EDİRNE - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Yunanistan, ekonomik kriz nedeniyle 5 yıldır ilaçlama yapamıyordu. Bu nedenle sınıra yakın bölgelerde sivrisinek sayısında artış oldu" dedi.

Edirne Belediyesi ekipleri Kazanova mevkisindeki çeltik sahalarında ilaçlama yaptı. Su birikintilerinde oluşan sivrisinek larvaları için özel kapsüller kullanılırken, ilaçlama çalışmalarında sınır bölgelerine ağırlık verildi.

Çalışmaları denetleyen Tanrıkulu, son günlerde sivrisinek popülasyonunda yaşanan artış nedeniyle özellikle sınır bölgelerinde, çeltik alanlarında ilaçlamaya ağırlık verdiklerini söyledi.

Yunanistan'ın, kriz nedeniyle sinekle mücadeleye yeteri kadar ağırlık veremediğini anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

''Yunanistan'daki kriz Türkiye'de sivrisinek popülasyonunu arttırdı. Sivrisinekle mücadelede birlikte yapılacak bir iş. Yunanistan tarafındaki dostlarımız ekonomik kriz nedeniyle bizim bildiğimiz kadarıyla 5 yıldır ilaçlama yapamıyorlardı. Bu nedenle Türk tarafında sınıra yakın bölgelerde sivrisinek sayısında artış oldu. Komşumuz yarın Oristiya bölgesinde havadan ilaçlama yapacak. Buna sivrisinek kardeşliği diyebiliriz. Yani sivrisinekler Yunanlı dostlarımızla, bizim kanımızı emiyor. Sivrisinekler Türk-Yunan demeden herkesi standart ısırıyor, o nedenle sivrisinekle mücadeleyi birlikte yürütmeliyiz.''

Sivrisinek artışındaki bir diğer nedenin de kaçak çeltik ekimi olduğunu, çeltik ekimlerinin Valilik tarafından çok sıkı denetlenmesi ve kaçak ekimin engellenmesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Ne yazık ki kanundaki cezası belli. Dönüm başına 35 lira. Bunun dışında da bir şey yapamıyoruz" dedi.

Belediye ekiplerinin 11 ay boyunca sinekle mücadele çalışması yaptığını anlatan Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Dünya Sağlık Örgütü onaylı, doğaya zarar vermeyen ilaçların kullanıldığını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 12:27
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSinek
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