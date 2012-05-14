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Yunanistan'da görüşmelerden netice çıkmıyor

Cumhurbaşkanı Papulyas'ın görüşmelerinin ilk gününde sonuç çıkmadı

Yunanistan'da görüşmelerden netice çıkmıyor

Cumhurbaşkanı Papulyas'ın görüşmelerinin ilk gününde sonuç çıkmadı

14 Mayıs 2012 Pazartesi 09:54
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Yunanistan'da görüşmelerden netice çıkmıyor

Yunanistan'da, 6 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurmak için koalisyon arayışlarının sonuçsuz kalması üzerine Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, siyasi parti liderleriyle görüştü.
Papulyas, parlamentoya giren 7 partinin genel başkanları ile görüşerek koalisyon hükümeti kurulması yönündeki arayışlarını sürdürdü.
Demokratik Sol Parti (DİMAR) lideri Fotis Kouvelis, Papulyas ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın AB ve Avro Bölgesi'nde kalması ve borç anlaşmalarının (memorandum) yükümlülüklerinden kademeli olarak kurtulması amacıyla ülkeyi 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar yönetecek geniş tabanlı koalisyon ''ekümenik hükümet'' teklifini anımsattı.
Kouvelis, Yunanistan'ın, Avro Bölgesi'nde kalmasını isteyen bütün partilerin katılacağı bu hükümete ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
''Partiler, yeniden seçimlere gidilmemesi için çözüm bulmaktan başka bir şeyin peşinde değil. Cumhurbaşkanı Papulyas'tan, AB ve IMF ile yapılan borç anlaşmalarından kurtulmak için acil adımlar atılmasını istedim. Papulyas, bana şu ana kadar geniş tabanlı koalisyonu içeren bir ekümenik hükümet oluşturmak için bir olasılık olmadığını bildirdi. Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nde kalması için elimizden geleni yaptık.''
Kouvelis, geniş tabanlı koalisyona SYRIZA'nın da katılması şartını yineledi.
Memorandumun şartlarını uygulayacaklarına dair AB ve IMF'ye taahhüt veren iki parti Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri Antonis Samaras ve Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) lideri Evangelos Venizelos, Kouvelis'in ''ekümenik hükümet'' teklifinin, kendilerinin geniş tabanlı koalisyon hükümeti görüşleriyle örtüştüğünü ifade etmişti.
Papulyas'ın, ND, PASOK ve SYRIZA liderleri ile yaptığı toplantı sonrası SYRIZA lideri Alexis Tsipras ise ND ve PASOK'un yer aldığı, memorandumun şartlarını uygulayacak koalisyonda yer almayacaklarını yinelemişti.
Papulyas, Kouvelis ile yaptığı görüşmeden önce, Bağımsız Yunanlılar Partisi lideri Panos Kammenos, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) lideri Aleka Papariga ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ile de ayrı ayrı görüştü. Üç lider de görüşmelerin ardından yaptıkları açıklamada, memorandum yanlısı böyle bir hükümete destek vermeyeceklerini ifade etti


AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 05:31
Anahtar Kelimeler:
YunanistanKoalisyonGenel SeçimYunan HükümetKarolos Papulyas
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