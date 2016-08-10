Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için iade süreci başlatıldı

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimiyle bağlantılı olarak, 16 Temmuz'da Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) havalimanına iniş yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Sikorsky S70 marka helikopterde, isim ve rütbeleri belli 8 askeri personelin bulunduğu ve bu şüphelilerin "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organına ve hükümete karşı suç ve silahla birden fazla kişiyle birlikte gece vakti nitelikli yağma" suçlarını işledikleri belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan ile ülkemiz arasında yürürlükte olan 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi' düzenlemeleri çerçevesinde, şüphelilerin bu ülkeden Türkiye'ye iadeleri için hazırlanan iade talepnamesi, anılan sözleşmede öngörülen süre içerisinde Yunanistan makamlarına iletilmek üzere, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir." ifadesine yer verildi.