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"Yunanistan uluslararası hukuka aykırı davranmıştır"

Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler, FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iadeler ve buna ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir, uluslararası hukuka aykırı davranmıştır." dedi.

"Yunanistan uluslararası hukuka aykırı davranmıştır"

Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler, FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iadeler ve buna ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir, uluslararası hukuka aykırı davranmıştır." dedi.

05 Haziran 2018 Salı 15:36
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"Yunanistan uluslararası hukuka aykırı davranmıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Darbeciler, FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iadeler ve buna ilişkin talepler olmasına rağmen Yunanistan bunu yerine getirmemiştir, uluslararası hukuka aykırı davranmıştır. Şimdi Sayın İnce'nin de burada çıkıp Yunanistan'a, ABD'ye 'Niye iade etmiyorsunuz' demesi lazım. Ama iade talepleri mahkemelerce yapılmış olmasına rağmen yine Yunanistan da meseleye hukuki olarak bakmıyor, siyasi olarak bakıyor, ABD de öyle bakıyor." dedi.

Adalet Bakanı Gül şunları söyledi:

"(FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarını inceleyen CHP heyeti) Her şeyin tam olduğunu gördükten sonra kamuoyuna da bir şey açıklayacaklar. Genel başkanlarının ve cumhurbaşkanı adaylarının yaptığı açıklamanın altta kalmaması için ya da onun eksiğini kapatmak için, onu sözde yalancı çıkarmamak için bir şeyler söyleyecekler. Dolayısıyla CHP'nin ya da gelen kişilerin yapacağı açıklamaların hiçbir şekilde geçerliliği yoktur. 15 Temmuz'a 'Tiyatro' diyen, 20 Temmuz'a 'Gerçek darbe 20 Temmuz'dur' diyen bir zihniyetin, bu konularda ne yaparsanız yapın tam tersini söyleyeceğini elbette bütün milletimiz bilmektedir. Darbenin karşısında açıkça durmayıp bu konuda iftiralar, aslı astarı olmayan şeyler söyleyen bir zihniyetten başka bir şey beklenmez. Ne söyleyecekleri belli. Bu konuda mahcup olmuşlardır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülFETÖYunanistan
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