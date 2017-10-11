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Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden 2'si tukuklandı.

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden 2'si tukuklandı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 11:12
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Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE

Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden 2'si tukuklandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerlerince dün Yunanistan sınırında yakalanan ve Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılanlardan, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Süleyman Yazıcı (42) ile ev hanımı Aynur Gazioğlu (26) tutuklandı.

Örgütün kapatılan eğitim kurumlarından birinde çalıştıkları tespit edilen R.G. (30) ve R.Y. (31) savcılık sorgularının ardından salıverildi, KHK ile Başbakanlık'taki memuriyetlerine son verilen Kemal K (41) ve Bircan A. (45) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de FETÖ'nün "emniyet imamı" olduğu iddia edilen Abdullah B. (42) de yargılanmak üzere Tokat'a gönderildi.

Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek isteyen, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu 12 Türk vatandaşı dün hudut askerlerince yakalanmış, gözaltına alınan 8 kişi ile yanlarındaki bir bebek ile 3 çocuk hudut karakoluna götürülmüş, gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin, Meriç Nehri'ni geçmek için yanında bulunan bota da el konulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanFETÖ şüphelisi
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