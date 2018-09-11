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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı.

11 Eylül 2018 Salı 16:57
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dörtyol Mevkinde B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan M.B, G.B, A.Ö ve M.Ö'nün FETÖ üyesi olduğu ve arandığı tespit edildi. Sürücü B.A ile FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.A, "göçmen kaçakçılığı", A.Ö ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli M.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden M.B ve G.B de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi.

AA

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