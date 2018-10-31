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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan eski öğretmen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan eski öğretmen "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:01
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan tutuklu eski öğretmene, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emel K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Emel K, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini ve kullanmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Mahkeme heyeti de sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneYunanistanFETÖ
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