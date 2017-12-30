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Yunan hükümetinden geri adım

Yunan hükümeti, 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verilmesi konusunda komisyonda alınan kararla ilgili yeni bir adım attı.

Yunan hükümetinden geri adım

Yunan hükümeti, 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verilmesi konusunda komisyonda alınan kararla ilgili yeni bir adım attı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:32
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Yunan hükümetinden geri adım
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Yunan hükümeti, 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verilmesi konusunda komisyonda alınan karara itiraz etti.

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDarbeciAskerSığınmaTürkSubay
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