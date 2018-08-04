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Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Türkiye'de arananlar listesinde olan TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmemesi kararını verdi.

Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Türkiye'de arananlar listesinde olan TKP/ML üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmemesi kararını verdi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:23
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Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede yakalanan ve Türkiye'nin "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın iadesine red kararı verdiği bildirildi.

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanStavros KontonisArios Pagos
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