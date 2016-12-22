ANKARA - Yumurtada üretici fiyatları, 14 Kasım-12 Aralık tarihleri arasındaki süreçte yüzde 74 artarak, ortalama 23 kuruştan 40 kuruşa yükselirken, sektör temsilcileri bu artışın geçici olduğunu, fiyatların kısa sürede eski seviyesine ineceğini belirtiyor.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) aylık yumurta fiyatları verilerine göre, yumurtanın üretici fiyatı, geçen ayın ikinci haftasında ortalama 23 kuruşken, yaklaşık bir ay içinde yüzde 74 artış gösterdi ve aralık ayının ikinci haftasında ortalama 40 kuruşa çıktı. Bugün itibarıyla ise yumurta fiyatı ortalama 35 kuruşa geriledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan YUMBİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, geçen yıl çeşitli ülkelerde görülen kuş gribi nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğini, bu durumun oluşturduğu zararın bu yıl da giderilemediğini söyledi.

Sungur, yumurtada üretici fiyatlarının yaz aylarında 15 kuruşa kadar düştüğüne, ancak maliyetin 25 kuruş olduğuna işaret ederek, bu dönemde birçok firmanın battığını, üretime devam eden firmaların da tavuklarını gençleştiremedikleri için sorun yaşadıklarını aktardı.

Yumurta üreticisinin bu yıl boyunca zararına satış yaptığını belirten Sungur, "OHAL nedeniyle iflas erteleme durduruldu, ancak üreticilerin bazıları battı. Bu sene son bir aya kadar sektörde üretim artışı yoktu. Yaklaşık 30 ülkede görülen kuş gribi nedeniyle bazı ülkelerin yumurta ticareti durdu. Türkiye bu ülkelerden boşalan pazarlara girmeye başladı. Örneğin Ukrayna ve İran'dan boşalan pazarlara girdik, ihracatımız arttı. Bu nedenle iç piyasada arz azaldı ve fiyatlar kısa sürede yükseldi." diye konuştu.

Sungur, ihracattaki artışın yanı sıra dolar/TL kurundaki yükselişin ithal yem ve malzeme maliyetini artırdığına dikkati çekerek, "Yumurtadaki fiyat artışı uzun süreli değil, geçici. Bu hafta fiyatlarda düşüş var." dedi.

"Bakanlık olumlu bakıyor"

Yumurta üreticilerinin sorunlarının çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını bildiren Sungur, şunları kaydetti:

"Yumurta için üretim planlaması yapılmasını istiyoruz. Üretici birliği olarak görevimiz olmasına rağmen, üretim planlaması yetkimiz yok. Bu planlamada nüfus artışı, kişi başına yumurta tüketimindeki artış ve potansiyel ihracat rakamı esas alınacak ve üretilecek yumurta sayısı belirlenecek. Böylece isteyen herkes yumurta üretimine giremeyecek. Yeni üreticiden pazarlama planı istenilmeli, iç tüketime yönelik mi ihracat amaçlı mı üretim yapacağının bilinmesi lazım. Üreticiler de Bakanlığın belirleyeceği kriterlere uygun plan hazırlamalı."

AA