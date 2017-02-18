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Yüksekovalı kadınların yaşamı kurslarla değişiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezindeki mesleki kurslara katılan kadınlar, iş sahibi oluyor.

Yüksekovalı kadınların yaşamı kurslarla değişiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezindeki mesleki kurslara katılan kadınlar, iş sahibi oluyor.

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:23
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Yüksekovalı kadınların yaşamı kurslarla değişiyor

Yüksekovalı kadınlar, Aile Destek Merkezindeki kurslarda edindikleri eğitimle meslek sahibi olup, geleceğe güvenli bakıyor.

İlçe Kaymakamlığınca 2013'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne tahsis edilen binada hizmet vermeye başlayan Aile Destek Merkezinde kadınlara yönelik kurslar düzenleniyor.

Yoğun ilgi gören merkezde, giyim, moda, tasarım, el sanatları teknolojisi, kuaförlük, pastacılık, fırıncılık gibi kursların yanı sıra aile içi eğitim, hasta ve yaşlı bakımı, İngilizce ile okuma ve yazma gibi kişisel gelişime yönelik kurslar da veriliyor.

Kaymakamlık tarafından kursiyerlere, her türlü araç gereç ve eğitimde kullanılan malzemelerin de sağlandığı merkezde, mesleki eğitim alan kadınlar, ürettikleri malzemelerle aile bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra işlerini kurma fırsatı da yakalıyor.

Farklı nedenlerden dolayı okuyamayan genç kızlar için de önemli olan merkezde 3 bine yakın kursiyer sertifika sahibi oldu.

Kurs öğretmeni Gülnaz Özdemir, AA muhabirine, merkezdeki çoğu kadının elde ettiği ürünlerle ailesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Hafta içi her gün kursların olduğunu aktaran Özdemir, "Buraya gelen her bayanı, bilsin bilmesin sıfırdan alıyoruz. Dikişte alması gereken bütün teknikleri, gerek görsel gerekse de kural olarak vermeye çalışıyoruz. Bu süreç 4-5 ay sürüyor. Bu sürecin sonunda kadınlarımız sertifikalarını alabiliyor. Buradan mesleki eğitimini tamamladıktan sonra hanımlar, kendi işlerinin patronları da oluyorlar. Ciddi bir öz güven kazanıyorlar." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksekovalı KadınlarAile Destek MerkeziYüksekova
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