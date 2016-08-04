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Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılmasına devam ediliyor.

Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları sonucu mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılmasına devam ediliyor.

04 Ağustos 2016 Perşembe 12:15
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Yüksekova'da terör mağdurlarının yaraları sarılıyor

 Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından, PKK'nın oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, terör mağdurlarına devletin desteği devam ediyor. Bu kapsamda, şimdiye kadar 14 bin aileye gıda yardımı yapıldı. Evi ağır hasarlı 2 bin 636 aileye 800'er liradan 2 milyon 108 bin 800 lira kira desteği verilirken, 2 bin 100 aileye de 400 bin lira nakdi yardımda bulunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, barındıkları çadır ve evlerde ziyaret ettiği 4 bin ailenin ihtiyaçlarını belirledi. Ekipler, 30 bin 812 kişiye de psikososyal destek sağladı. 35 kişilik ekibin, çalışmalarını bir ay içinde bitirmesi planlanıyor.

3 bin binada yıkım ve enkaz kaldırma çalışması

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Merkez İhsaniye Camisi altında oluşturulan büroda, başvuran vatandaşların eviyle ilgili hasar tespit tutanaklarını inceleyerek, isim eşleştirmesi yapıyor.

Hasar tespit çalışmasının yüzde 70'e yakını bitirildi. 3 bine yakın itiraz dilekçesi de değerlendirilerek, yerinde tespit çalışması başlatıldı.

Ana taşıyıcıları hasar gören yaklaşık 3 bin binada, alınan karar doğrultusunda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 200 binanın yıkımının tamamlandığı belirtildi.

Terör saldırıları ve inşaat çalışmaları nedeniyle sadece yolcu geçişleri yapılan Esendere Sınır Kapısı'nın 2 hafta içinde taşıtlara da açılacağı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 12:19
Anahtar Kelimeler:
YüksekovaTerör MağdurlarıSokağa çıkma YasağıHakkari
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