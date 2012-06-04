Yüksekova'da patlama

Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Yüksekova-Hakkari karayolunda sabah saatlerinde askeri araçların geçişi sırasında daha önceden yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Özeren, sabah saatlerinde Hakkari'den Yüksekova'ya doğru gelen askeri araçların Suüstü köyü ile belediye çöplüğü mevkisi arasında geçişi sırasında, patlama meydana geldiğini söyledi.

Kaymakam Özeren, daha önceden yola döşenen ve uzaktan kumandalı olduğunu tahmin ettikleri patlayıcının infilak ettiğini belirterek, patlamada ölen veya yaralanan olmadığını, bir askeri araçta küçük çapta maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.



