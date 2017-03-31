Yüksekova'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.
AA