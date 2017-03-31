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Yüksekova'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.

31 Mart 2017 Cuma 14:21
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Yüksekova'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Son Güncelleme: 31.03.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
Hakkari YüksekovaYüksekovaHakkariHava HarekatıTerörist
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