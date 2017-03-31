Yüksekova'da hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört terörist etkisiz hale getirildi.