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Yüksekova'ya gençlik merkezi müjdesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımına başlanan altyapı ve gençlik merkezi projeleriyle ilçenin önemli sorunları çözüme kavuşturulacak.

Yüksekova'ya gençlik merkezi müjdesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımına başlanan altyapı ve gençlik merkezi projeleriyle ilçenin önemli sorunları çözüme kavuşturulacak.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:37
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Yüksekova'ya gençlik merkezi müjdesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımına başlanan altyapı ve gençlik merkezi projeleriyle ilçenin önemli sorunları çözüme kavuşturulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2014'te terör örgütü PKK tarafından yakılan spor salonunun yerine Yeni Mahalle'de 2 bin 229 metrekarelik alana inşa edilen iki katlı gençlik merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

İdare bölümü, spor salonu, müzik odası, oyun odası, soyunma odalarının yanı sıra 4 derslik, kütüphane, kafeterya ve misafir salonundan oluşan merkezde, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençler için yoğun çalışma yürüttüğünü ilçedeki gençlere eşofman, yağmurluk, ayakkabı ve diğer malzeme yardımlarının devam ettiğini anımsattı.

Bakanlığın gençlere yönelik tüm talepleri kabul ettiğini dile getiren Kaşıkçı, "Hainler spor salonumuzu yakmıştı. Burada bir başka yerin çocukları spor yapmıyordu. Yüksekovalı annelerin, babaların çocukları spor yapıyordu. Hainler Yüksekovalı evlatlarımızın spor yapmasını bile çok görmüşler." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Hakkari ziyaretinde talimat vermesi üzerine Yüksekova'ya spor salonu, yüzme havuzu, semt sahaları, tenis kortları ve diğer tesislerin yapımıyla ilgili sürecin başladığını belirten Kaşıkçı, artık gençlerin kurslara gideceğini, sportif aktiviteler yapacağını ve kadınların farklı aktivitelerde bulunabileceğini kaydetti.

Gençlik Merkezinin Müdürü İlhan Yılmaz da maliyeti 2 milyon 124 bin lira olan ve haziran ayının ortalarında açılışa hazır hale getirilecek merkezde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup sportif faaliyetlere yönlendirmeye çalışacaklarını aktardı.

İlçeye yeni kanalizasyon şebekesi

Kaşıkçı, Yüksekova'da kanalizasyon sorununun da çözüleceğini vurguladı. Bugünün sorununu çözerken "yarına sorun kalırsa da kalsın" anlayışıyla hareket etmediklerini aktaran Kaşıkçı, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesinin 200 bin nüfusa hitap edecek şekilde yapıldığını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaGençlik MerkeziPKK
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