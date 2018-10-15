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Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1995'te yapımına başlanan Dilimli Barajı, su tutmaya başladı.

Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1995'te yapımına başlanan Dilimli Barajı, su tutmaya başladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:18
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Yüksekova'nın su sorunu çözüme kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Yüksekova-Esendere karayolunda ilçeye 5 kilometre mesafedeki Dilimli köyü yakınında 1995'te yapımına başlanan ve çeşitli sebeplerden dolayı çalışmalara bir süre ara verilen Dilimli Barajı, büyük ölçüde tamamlandı. 

Tarımsal verime katkı sağlaması ve balıkçılığın gelişmesinin yanı sıra ilçenin içme suyunun karşılanacağı 93 metre yükseklikte, yaklaşık 2,5 kilometre alanı kaplayacak barajda su tutulma işlemine başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, Dilimli Barajı inşaatının bu yılki çalışmalarla tamamlandığını söyledi.

Barajın su tutmaya başladığını aktaran Kaşıkçı, "Gecikme sebeplerinden birisi, aynı zamanda barajın içerisinden Esendere yolumuz geçiyordu. O yolun tünellerle, viyadüklerle yukarı alınması gerekiyordu. O yol da şimdi trafiğe açılmak üzere." dedi.

Barajın ilçe için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Kaşıkçı, "Yüksekova'nın içme suyu arıtma vasıtasıyla cazibeli şekilde ilçeye ulaşacak. Dilimli Barajı sayesinde insanımız artık içilebilir suya kavuşacak. Yüksekova düz bir alan, geniş bir ovamız var ve tarımsal faaliyet yapılıyor. Bu zamana kadar herhangi bir sulama faaliyeti yoktu. Dilimli Barajı'ndaki su aynı zamanda sulama için kullanılacak. Sulama hatlarının da bitmesiyle beraber Yüksekova Ovası suya kavuşacak, suyla buluşacak." diye konuştu.

"Yüksekova için can damarı diyebileceğimiz bir baraj"

Kaşıkçı, barajın hem içme suyu hem de tarım için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Dilimli Barajı sıradan bir baraj ya da gölet değil aynı zamanda buranın ekonomisine katkı sunmuş olacak. Bu geniş ova alanımız suyla buluştuğu zaman verim birkaç kat artacak, tarımsal faaliyetimiz, hayvancılığa yönelik faaliyetlerimiz daha verimli, daha etkin şekliyle yürüyecek. Onun için Yüksekova için can damarı diyebileceğimiz bir barajımız. Buraya balık bıraktık. Bölgede balıkçılığın da gelişmesine katkı sunacak. Her yönüyle katkısı olacak."

"Bu yılın sonu ya da bahar ile birlikte suyu tam dolacak. Baharla birlikte arıtmamız da devreye girmiş olacak." diyen Kaşıkçı, "Önümüzdeki yıl buradan içme suyuna başlamış olacağız, kullanmaya başlamış olacağız. Baraj anlamında herhangi bir eksikliğimiz kalmadı, suyun dolmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleriYüksekova
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