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Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Sosyal medyada paylaştığı mesajla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Sosyal medyada paylaştığı mesajla terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

21 Nisan 2017 Cuma 14:22
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Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "sitkigungor" isimli hesaptan paylaşılan "Bahar erken geldi... Cemreler düşüyor sanki #çınar." iletisiyle terör örgütü propagandası yaptığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sıtkı Güngör'ün başsavcılıkça ifadesinin alındığı hatırlatılan iddianamede, Güngör'ün "HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olarak görev yaptığı, Twitter'daki hesabın kendisine ait olduğu, soruşturma konusu tweeti kendisinin atmadığı, hesabının birileri tarafından ele geçirilmiş olabileceği, arkadaşlarının kendisini arayarak, 'ırkçı mesajlar atıldığını' söylemeleri üzerine hesabına girip mesajı gördüğü, bu mesajı hemen sildiği, kullanıcı adı ve şifresini değiştirdiği, eski adresinin iadesi için Twitter'a başvurduğu, hesabının daha önce kötü niyetli kişiler tarafından iki kez ele geçirildiği, kendisi ve mensubu olduğu partinin kamuoyu önünde küçük düşürmenin amaçlandığı ve atılı suçlamaları kabul etmediği" beyanında bulunduğu kaydedildi.

"Çınar'daki saldırıda ölenler arasında 5 aylık bebek vardı"

İddianamede, sanık Güngör'ün 21 Ocak 2016'da tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümlerine tabi tutularak serbest bırakıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"13 Ocak 2016 günü saat 23.30 sıralarında PKK terör örgütü mensuplarınca Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araç ve roketatarlarla saldırı düzenlendiği, olayda bir polis ve 5 sivilin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı, ölenler arasında 5 aylık bir bebek ile iki çocuğun bulunduğu, emniyet binası ve lojmanların büyük hasar gördüğü, şiddetli patlama nedeniyle civardaki bir evin çöktüğü, şüpheli Güngör'ün 14 Ocak 2016'da saldırıdan kısa bir süre sonra Twitter'da bahsedilen paylaşımda bulunduğu, bu paylaşımla PKK terör örgütünü ve örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övdüğü değerlendirilmiştir."

Sıtkı Göngör hakkında söz konusu mesajı nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" suçundan da soruşturma başlatıldığı ancak "terör örgütü propagandası yapma" suçunun cezasının daha ağır olması nedeniyle o suçla ilgili eylemin de "propaganda" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarılan iddianamede, sanık Güngör'un, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sıtkı GüngörFigen Yüksekdağ
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