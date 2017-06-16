Yüksekdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten fezleke

VAN

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın, Van'da katıldığı HDP kongresinde yaptığı konuşmanın içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

Fezlekede, Yüksekdağ'ın konuşma içeriğinin eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ hakkındaki fezleke, "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığına gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başta bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Yüksekdağ hakkında, Adalet Bakanlığının izin vermesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma başlatılabilecek.

Yüksekdağ hakkında, konuşma içeriğinde "suçu ve suçluyu övdüğü" ve "terör örgütünün propagandasını yaptığı" yaptığı gerekçesiyle de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.