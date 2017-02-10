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Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

10 Şubat 2017 Cuma 11:26
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Yüksekdağ'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis istemi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 2 Ocak'ta kentte katıldığı konferansta yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

5 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Yüksekdağ'ın yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle aleni yerde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan ifadesinde, ağır eleştiri hakkını kullandığı yönünde savunma yaptığına yer verilen iddianamede, "Şüphelinin ağır eleştiri hakkını kullandığı yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığı, sarf edilen sözlerin içeriği ve niteliği nazara alındığında hakaret suçunun yasal unsurlarını taşıdığı anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Van Cumhuriyet BaşsavcılığıAnayasa DeğişikliğiFigen YüksekdağHDP
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