Yüksekdağ'a 1 yıl hapis cezası

Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
AA
Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Yüksekdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
AA