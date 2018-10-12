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Yüksek ücret talep eden taksicilere adli ve idari işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.

Yüksek ücret talep eden taksicilere adli ve idari işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.

12 Ekim 2018 Cuma 10:30
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Yüksek ücret talep eden taksicilere adli ve idari işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTaksicilere Adli Ve Idari Işlem
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