Yüksek ücret talep eden taksicilere adli ve idari işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.
AA
İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.
İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.
İçişleri Bakanlığınca, yolcu almaktan kaçınan ve yolcudan yüksek ücret talep eden taksiciler hakkında adli ve idari işlem yapılması talimatı verildi.
AA