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Yüksek nemle hissedilen sıcaklık da artacak

Bu hafta içinde artacak hava sıcaklıklarıyla beraber etkili olacak yüksek nem, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine yol açacak

Yüksek nemle hissedilen sıcaklık da artacak

Bu hafta içinde artacak hava sıcaklıklarıyla beraber etkili olacak yüksek nem, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine yol açacak

08 Ağustos 2017 Salı 12:04
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Yüksek nemle hissedilen sıcaklık da artacak

Bu hafta içinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak hava sıcaklıklarıyla beraber etkili olacak yüksek nemsıcaklığı birkaç derece daha fazla hissettirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bu hafta hava sıcaklıkları Çanakkale'de 40, Bursa'da 38, Balıkesir'de 37, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 35-36 derece tahmin ediliyor.

Hafta içinde artan hava sıcaklığı ile birlikte yüksek nem de etkili olacak. Nem, yüksek olduğunda sıcaklığın daha fazla hissedilmesine yol açıyor.

"Hissedilen Sıcaklık Tablosu"na göre, bir yerde 38 derece tahmin edilen sıcaklık, nemin yüzde 40'a ulaşması durumunda 44 derece olarak hissedilebilecek. 36 derece öngörülen sıcaklık ise yüzde 50 oranındaki nemin etkisiyle 43 derece, 40 derece beklenen sıcaklık ise yüzde 35 nemde 46 derece hissettirecek.

Sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade etti.

Bölgelerindeki illerde çarşamba gününden itibaren sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de hava sıcaklıkları bugün 32, çarşamba ise 35 derece olacak. Bursa'da ise bugün 32, çarşamba itibarıyla 38 derece sıcaklık öngörülüyor. Kütahya'da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyken çarşamba günü bu sıcaklık 3 derece artacak. Bilecik'te de yine çarşamba günü sıcaklık 1 derece artarak 36 dereceye çıkacak. Tablo, bölgenin mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığa sahip olacağını gösteriyor."

Bölgede özellikle öğle saatlerinde nem oranının yüzde 40 ila 60 düzeyinde beklendiğini aktaran Güler, "Hava sıcaklıklarının Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te 2 ila 4 derece, Bursa'da ise 4 ila 7 derece daha fazla hissedileceği tahmin ediyoruz. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik olarak geldiği 10.00 ila 16.00 arasında özellikle, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor." dedi.

"Sıvı tüketimine dikkat edilmeli"

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, özellikle yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olabileceğini belirterek, bu tür sıcak havalarda hamilelerin sıvı ihtiyacının ciddi oranda artacağını vurguladı. 

Vural, şunları kaydetti:

"Bol su, taze meyve suyu, ayran tüketimini böyle dönemlerde daha fazla öneriyoruz. Az yağlı tüketilmesine özen gösterilmeli. Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde güneşlenmemek, direkt güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmamak gerekiyor. Gün içinde ne zaman dışarı çıkılacaksa bol koruyucu faktörlü krem sürülmeli, gerekirse koruyucu güneş gözlüğü, şapka takılmalıdır. Deniz kıyısında güneşlenenler de bu saatlerde mümkün olduğunca güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamalı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuSıcaklıkNemYüksek Nem
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