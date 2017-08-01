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Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakan Yıldırım başkanlığında yarın Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura toplantısı Başbakan Yıldırım başkanlığında yarın Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

01 Ağustos 2017 Salı 11:12
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Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

ANKARA

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yarın Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.

Başbakan Yıldırım'ın çağrısı üzerine Yüksek Askeri Şura'nın olağan toplantısı, teamüllere uygun olarak ağustos ayının başında yapılacak. Şura üyeleri, toplantı öncesi Başbakan Yıldırım başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, Genelkurmay Karargahı dışında üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Şura çalışmaları bir günde tamamlanacak. Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti.

Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı. Özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda şura, yeni yapısıyla ilk defa toplanmıştı.

Şuranın yeni üyeleri

Başbakan Yıldırım başkanlığında yarın yapılacak toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

Bazı bakanların ilk defa katılacağı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini alacak. Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak YAŞ'a katılan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla toplantıya katılacak. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev alacak. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katılacak.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini alacak.

Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kuvvet komutanlarının durumu

Terfi ve atamaların da ele alınacağı şura toplantısı kapsamında belirlenecek en önemli konu ise kuvvet komutanlarının durumu olacak.

Milli Savunma Bakanının önerisi, Başbakanın imzası ve Cumhurbaşkanının onayıyla belirlenen kuvvet komutanlıklarında görev süreleri doluyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın durumları şuradaki atama ve terfi kararlarıyla belirlenecek. Mevcut kanun, süreleri dolan kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılmasına imkan tanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na göre kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu görevde kalabiliyor. Bu süre, Milli Savunma Bakanının yazısı, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararnameyle birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabiliyor. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde ise atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Askeri ŞuraToplantı
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