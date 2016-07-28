Yüksek Askeri Şura toplandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Yıldırım başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyaretinin ardından şura üyeleri Çankaya Köşkü'ne geçti.

Şura üyelerinin toplantı için hazırlanan salonda yerlerini almalarının ardından Yüksek Askeri Şuranın olağan toplantısı başladı. Böylece daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı ilk defa karargah dışına taşınmış oldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk kez başkanlık ettiği toplantıda, Fikri Işık da Milli Savunma Bakanı olarak ilk kez yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atamanın ele alındığı şuranın en önemli gündemini ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi oluşturacak. Toplantıda FETÖ'nün TSK'da yapılanma çalışmaları da ele alınacak.

Çalışmalar bir günde tamamlanacak

Daha önceki yıllarda 3 gün süren şura çalışmaları Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre bir günde tamamlanacak. Şura kapsamında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.