Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104331
ALTIN
162.845
DOLAR
3.9538
STERLİN
5.2320
EURO
4.6403
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 35 kişinin toplamda 221 bin 500 kez "ByLock"a girdiği bildirildi.

YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 35 kişinin toplamda 221 bin 500 kez "ByLock"a girdiği bildirildi.

21 Kasım 2017 Salı 14:21
0 Okunma
YTÜ'deki FETÖ'cü profesörler 221 bin 500 kez 'ByLock'a girmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 13'ü tutuklu 20'si firari 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 35 sanığın 20 ila 48 bin arasında değişen oranlarda ''ByLock''a erişim sağladığı belirtildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Tamer Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Fatih Karabiber ile eski araştırma görevlileri Bünyamin Yağcıtekin, İbrahim Özbek, Serdal Şahin ve Mehmet Rıfat Kamber, eski öğretim görevlileri Harun Akif Kabuk, Muhammed Çinkaya, Mustafa Dağcan Şentürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu ve Yusuf Duran ile 14 tutuksuz sanık katıldı.

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, sanıkların örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"a kaç kez eriştiklerine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yazı geldiğini belirerek, yazı içeriğini okudu.

Buna göre sanıklar Abdullah Bal, Ahmet Ayaz, Arif Karakaş, Bünyamin Yağcıtekin, Deniz Güney, Emrah Bulut, Ergün Yaşar, Fatih Karabiber, Giray Eşref Kıral, Halil Avcı, Hanefi Saraç, İbrahim Eren, İbrahim Özbek, İbrahim Şenel, İdris Aydın, İsmet Yiğitbaşı, Kıyas Kılıç, Kürşat Hakan Oral, Muhammed Çinkaya, Muhammet Balcılar, Murat Toprak, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Şentürk, Muzaffer Aydemir, Nevdil Günay, Osman Gürbüz, Recep Uysal, Salih Demirel, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Süleyman Hakan Sevilgen, Şaban Çetin, Tamer Coşkun, Yasemin Sağlam ve Yusuf Duran'ın 20 ila 48 bin arasında değişen oranlarda "ByLock"a eriştikleri kaydedildi.

Bu sanıkların toplamda 221 bin 500 kez "ByLock"a girdikleri ifade edildi.

"ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklar Harun Akif Kabuk, Mehmet Akif Kamber, Samet Turan ve Sezai Coşkun hakkında ise henüz BTK'dan yazı gelmediği belirtildi.

60 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme Başkanı Akıncı, sanıkların Bank Asya hesap dokümanlarına ilişkin dosyanın henüz bilirkişiden dönmediği söyledi.

Duruşmada, gelen evrakların okunmasının ardından 3 tanığın ifadesi alındı. Tanıkların ardından avukatlar ve tutuklu sanıklar gelen evrak, tanık ifadeleri ve taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, 20 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıklar açısından mağduriyet oluşmaması gözetilerek aralarında firari ve tutuksuz sanıkların da bulunduğu 60 kişi hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasını ve ayrı bir esasa kaydedilmesini karara bağlayan mahkeme, "ByLock" görüşme içeriklerinin gelecek celseye kadar temini hususunda gerekli işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuklu 13 sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
FETÖ'nün sivil imamı Kurubaş hakim karşısında
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
'15 Temmuz ölümden korkmayan bir millet olduğumuzu hatırlattı'
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı
Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti
Darbe sanığı eski itiraflarını reddetti
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası
'FETÖ/PDY HIV virüsü gibi hareket ediyor'
'FETÖ/PDY HIV virüsü gibi hareket ediyor'
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
‘’Özgüvenin azı da zarar çoğu da’’
‘’Özgüvenin azı da zarar çoğu da’’
Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi
Fetullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası verildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ