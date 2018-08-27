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YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara burs desteği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışındaki vatandaşlara vereceği tez ve araştırma bursu için başvurular 3 Eylül'de sona erecek.

YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara burs desteği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışındaki vatandaşlara vereceği tez ve araştırma bursu için başvurular 3 Eylül'de sona erecek.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:56
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YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara burs desteği

YTB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı adayların yararlanabileceği burs programına başvurular sürüyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla ilan edilen tez ve araştırma bursları ile anavatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılması planlanıyor.

Türk toplumunun bulunduğu ülkenin akademik ve entelektüel hayatına da katkı yapması beklenen program kapsamında eğitim, kimlik, kültür ve aidiyet araştırmaları, uluslararası ilişkiler ve hukuk, göçmen araştırmaları, ayrımcılık ve hak ihlalleri, dini haklar, dini eğitim, Avrupa ve İslam, medya ve kültürel çalışmalar ile kültür, tarih, sanat ve edebiyat araştırmaları alanlarında yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan veya yapılacak tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Başvuru şartları

Burs programına Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Suudi Arabistan veya Rusya'da yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı adaylar başvurabilecek.

Ortaöğretimini de yurt dışında tamamlaması gereken adaylarda, yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 1 Ocak 1983 ve sonrası, doktora tez araştırma başvuruları için ise 1 Ocak 1973 ve sonrası doğmuş olmak şartı aranacak.

Ayrıca, adayların ilanda belirtilen konularda tez aşamasında olması ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olması gerekiyor.

Başvurular ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek. Mülakatlar ve nihai değerlendirme 1-30 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sonuçlar 1 Ekim'de duyurulacak, bursların verilmesine ise 1 Kasım'da başlanacak.

Adaylar "www.ytb.gov.tr/yvburslari" adresinden 3 Eylül'e kadar programa başvurabilecek.

AA

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YTB
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