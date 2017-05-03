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YSK suç duyurusunda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu'nca, Kurul'un başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla suç oluşturan açıklamalar nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

YSK suç duyurusunda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu'nca, Kurul'un başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla suç oluşturan açıklamalar nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:16
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YSK suç duyurusunda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Kurul'un başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla suç oluşturan açıklamalar nedeniyle ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSKSuç Duyurusu
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