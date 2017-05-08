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YSK'nın kararlarıyla ilgili hiçbir CHP’li ile görüşmem olmadı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan halk oylamasında aldığı kararlarla ilgili hiçbir CHP'liyle görüşmediğini, bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

YSK'nın kararlarıyla ilgili hiçbir CHP’li ile görüşmem olmadı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan halk oylamasında aldığı kararlarla ilgili hiçbir CHP'liyle görüşmediğini, bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:16
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YSK'nın kararlarıyla ilgili hiçbir CHP’li ile görüşmem olmadı

ANKARA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde şahsını doğrudan hedef alan "yalan ve maksatlı" bir haberin yayımlandığını belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğu 29 Haziran 2012'den itibaren idare ile ilgili 30 bin şikayeti çözüme kavuşturduğunu aktaran Malkoç, kurumun, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili başvurulara, "incelenemezlik" kararı verdiğini anımsattı.

Malkoç, "2013-2015 arasında AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği yapmış, iki genel, bir yerel, bir cumhurbaşkanlığı seçimi tecrübesi yaşamış, 30 yıllık bir siyasetçi ve Türkiye’de seçim hukukuna en vakıf hukukçulardan biri olduğunu" hatırlatarak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararlarına karşı Danıştay dahil hiçbir makam ve merciye itiraz edilemeyeceğini iyi bildiğini vurguladı.

Bazı internet sitelerinde yer alan haberlerin "yalan ve maksatlı" olduğunu belirten Malkoç, "Bu çerçevede YSK’nın 16 Nisan referandumu hakkında verdiği kararları ile ilgili hiçbir CHP’liyle görüşmem olmadığı gibi herhangi bir CHP’liye de böyle mantıksız ve hukuk dışı bir yol göstermem söz konusu değildir. Sonuç olarak bahsi geçen haberin gerçekle en ufak bir ilişkisi yoktur. Söz konusu haber şahsıma yönelik ve kasıtlıdır. İlgili haber sitelerinden bu gerçek dışı haberi düzeltmelerini ve yayından kaldırmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKCHP
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