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"YSK'nın kararları aleyhine hiçbir mahkemeye başvurulamaz"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararlar aleyhine, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz." ifadesini kullandı.

"YSK'nın kararları aleyhine hiçbir mahkemeye başvurulamaz"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği kararlar aleyhine, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz." ifadesini kullandı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 12:55
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"YSK'nın kararları aleyhine hiçbir mahkemeye başvurulamaz"

Adalet Bakanı Bekir BozdağCHP'nin halk oylamasının idari işlemlerinin iptali için Danıştay'a dava açmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin YSK'nın olduğunu anımsatan Bozdağ, şu paylaşımlarda bulundu:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve AYM dahil hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz. Buna rağmen başvuru halinde, Anayasa ve yasalarımıza göre AYM ve Danıştay'ın ret kararı dışında karar verme seçeneği yoktur. Nitekim ayrımsız AYM, yapılan başvurulara 'kabul edilmezlik', Danıştay ise aynı gerekçelerle onlarca 'ret' kararı vermiştir. AYM kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu da olamaz."

 "Sandık sonuçları mahkeme kararıyla yok sayılamaz"

Demokrasilerde milletin kararı üstünde karar bulunmadığına vurgu yapan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Millet adına karar veren yargı, milletin sandıkta verdiği kararı üstüne karar veremez. Milletin verdiği kararlar aleyhine hiçbir mahkemeye, merciye başvurulamaz. Milletin verdiği kararları, hiçbir mahkeme bozamaz, değiştiremez. Sandık sonuçları ve milletin iradesi, mahkeme kararıyla yok sayılamaz, değiştirilemez. Milletin kararı herkesi bağlar. Ancak demokrat olmayanlar, millete güvenmeyenler, istedikleri çıkmazsa milletin kararını kabul etmezler, milletin kararına saygı duymazlar."

"CHP bile bile niye yargıya gidiyor?"

CHP'nin demokrat geçindiğini ama demokrat gibi davranmadığını, "halkçıyız" dediğini ama halka güvenmediğini savunan Bekir Bozdağ, "Demokrat gibi davranmayan demokrat, halka güvenmeyen halkçı olur mu?" sorusunu yöneltti.

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP'nin, demokrasiyi içselleştiremediğini ve millet iradesini hazmedemediğini belirterek, "Ortada halkına inanmayan, demokrat davranmayan, millet iradesini ve hukuku yok sayan, milletiyle mahkemelik bir CHP var. Tam evlere şenlik. Bilmeli ki milletten alamadığı kararı CHP, millet adına karar veren mahkemelerden alamaz. YSK'nın kararı aleyhine, hiçbir merciye başvurulamayacağı anayasa hükmü olduğu halde CHP, bile bile neden yargıya gidiyor sizce?" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağCHPYSKYüksek Seçim KuruluAnayasa Mahkemesi
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