Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88445
ALTIN
144.718
DOLAR
3.5777
STERLIN
4.4802
EURO
3.7901
FATİH Projesi için 58 ihale
FATİH Projesi için 58 ihale
Sertab Erener'den yeni proje
Sertab Erener'den yeni proje
IKBY Başkanı Barzani yarın Türkiye'ye geliyor
IKBY Başkanı Barzani yarın Türkiye'ye...
Leylekler için güvenli yuva
Leylekler için güvenli yuva
Sütte hijyen artacak
Sütte hijyen artacak

YSK'dan "çipli kimlik kartı" açıklaması

Çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

YSK'dan "çipli kimlik kartı" açıklaması

Çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

24 Şubat 2017 Cuma 14:35
11 Okunma
YSK'dan "çipli kimlik kartı" açıklaması

Çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında oy kullanamayacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer verilen açıklamada, son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (çipli kimlik kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde "haberlerin dolaştığı" ifade edildi.

Bu haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Anayasa değişikliklerinin halkoylamasında seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler."

AA

Anahtar Kelimeler:
çipli Kimlik KartıYSKAnayasa Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nde ByLock çıktı
Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nde ByLock çıktı
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi tutuklandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi tutuklandı
FETÖ'cüler yarbayın sicil notunu düşürmüşler
FETÖ'cüler yarbayın sicil notunu düşürmüşler
Bab'da 2 asker şehit düştü
Bab'da 2 asker şehit düştü
Araçlara kara kutu geliyor
Araçlara kara kutu geliyor
'Futbol'da şike kumpası' davasında 5. duruşma
'Futbol'da şike kumpası' davasında 5. duruşma
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ