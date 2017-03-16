Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90406
ALTIN
145.066
DOLAR
3.6785
STERLIN
4.5162
EURO
3.9441
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz

YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS

Yüksek Seçim Kurulu tarafından anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde 1 milyon 200 bin vatandaşa SMS, 920 bin kişiye elektronik posta gönderilecek.

YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS

Yüksek Seçim Kurulu tarafından anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde 1 milyon 200 bin vatandaşa SMS, 920 bin kişiye elektronik posta gönderilecek.

16 Mart 2017 Perşembe 11:38
7 Okunma
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde 1 milyon 200 bin kişiye SMS, 920 bin vatandaşa da elektronik posta yollanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, halk oylaması öncesinde YSK'nın internet sitesinden iletişim bilgilerini giren vatandaşlar, SMS ve elektronik postalarla bilgilendirilecek.

Bu kapsamda telefon bilgisini sisteme kaydeden 1 milyon 200 bin kişiye YSK tarafından SMS gönderilecek. Mesaj içeriklerinde kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alacak. Sisteme kaydını yaptıran kişilere bugünden 16 Nisan'daki halk oylamasına kadar üçer SMS atılacak.

Ayrıca 800 bini yurt içi, 120 bini yurt dışından olmak üzere e-posta adresini sisteme giren vatandaşlar da elektronik postalarla bilgilendirilecek. Elektronik postalarda oy kullanımına ilişkin bilgilerin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlara hangi gümrük kapılarında oy kullanılabilecekleri, bulundukları ülkelerde hangi temsilciliklerde hangi tarihlerde oy verme işlemini gerçekleştirebileceklerine ilişkin bilgiler iletilecek. Kamu spotları, eğitim filmleri de elektronik postalarda paylaşılan diğer içerikler olacak.

Sandık kurulları için hatırlatıcı nitelik taşıyacak

Kurul, oy verme günü sandık kurullarını da aynı yolla bilgilendirecek. Sandık kurullarının yemini, imza, mühür gibi önemli detaylar, vatandaşa oy kullandırılırken dikkat edilmesi gereken hususlar da tek merkezden yönlendirilen SMS'lerle sandık kurulları görevlilerine iletilecek. SMS'ler sandık kurulları için hatırlatıcı nitelik taşıyacak. Sandık kurulları SMS'lerle gelen bilgileri ayrıca YSK'nın sisteminden kontrol edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSK16 Nisan PazarHalk Oylaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı
Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ