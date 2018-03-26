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YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde

TSK tarafından Afrin'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilip tutuklanan 16 teröristin sorgularında anlattıkları, örgütün yapılanmasını, hain planlarını ve çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini bir kez daha gün yüzüne çıkarttı.

YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde

TSK tarafından Afrin'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilip tutuklanan 16 teröristin sorgularında anlattıkları, örgütün yapılanmasını, hain planlarını ve çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini bir kez daha gün yüzüne çıkarttı.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:30
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YPG/PKK'nın tehditleri terörist ifadelerinde

Terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı hain planlar, yapılanması ve çocukları nasıl kandırdığı, Afrin'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" başarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında yakalanan aralarında küçük yaşta olanların da bulunduğu 14 terörist Hatay'da, 2 örgüt üyesi ise Kilis'te tutuklandı. Yakalanıp Türkiye'ye getirilen 10 kişi ise yapılan sorgularının ardından örgütle bağlantılarının olmadığı tespit edilince ülkelerine gönderilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Teröristlerin adli makamlara verdikleri ifadeler, örgütün Afrin'deki yapılanmasını, hain planlarını ve çocukları nasıl örgüte dahil edildiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Örgüt mensuplarından A.K. (17), Kilis Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde, geçen yıl bayramda akrabalarını görmek için Afrin'e gittiğini, o sırada her evden "askere alma" adı altında örgüte eleman toplandığını anlattı.

Kendisinin de bu şekilde mecburen örgüte katıldığını belirten A.K, "Örgütte bulunduğum süre içinde silahlı eğitim aldım. 4 arkadaşımla Zeytin Dalı Harekatı'nın gerçekleştirildiği Bülbül kasabasının tepesinde bulunuyordum. Bu tepeyi koruyorduk." ifadesini kullandı.

A.K, bu sırada uçaklarla tepenin bombalandığını ve yaralandığını, TSK tarafından Türkiye'ye getirilip Kilis'te tedaviye alındığı bilgisini paylaştı.

Afrin'de yaralı olarak yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T'nin ise iddianameye yansıyan ifadesinde, ailesinin fakir olduğu gerekçesiyle 100 dolar karşılığında henüz 8. sınıf öğrencisiyken örgüte katıldığını anlattı.

O yaşlarda örgütün kamplarında siyasi ve silahlı eğitim aldığını belirten A.S.T, bu kapsamda suikast, sabotaj ve bomba eğitimleri de gördüklerini ifade etti.

Sivillerin çıkışına engel olmak için patlayıcı tuzakladıklarını itiraf etti

Yakalanarak Hatay'a getirilen teröristlerden E.A. ise Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek, ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan iki teröristten birinin kendisi olduğunu itiraf etti.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç terörist ise ifadelerinde örgütün kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattı.

Teröristler, örgütün "Ailenizi ve sizi öldürürüz" tehditleriyle eleman topladığını kaydetti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada yaralı yakalanarak Kilis'e getirilen terör örgütü mensubu M.M. ise ifadesinde, köylerini işgal eden terör örgütünün kendilerine silah dağıttığını, her evde en az 2-3 silahlı örgüt üyesinin bulunduğunu itiraf etti.

Örgütün "YPG kimliği" dağıttığını anlatan M.M, yoldan geçen araçları durdurarak kimlik sorgusuyla halkın bilgilerini toplayıp örgüte ilettiklerini belirtti.

M.M, silah altına alınabilecek özellikle gençlerin bilgilerinin toplandığına dikkati çekti.

Türk askerlerinin, teröristlerden temizlenen bir bölgede yakaladığı iki teröristin ise sivillerin arasına gizlenerek çoban olduklarını, bölgeye hayvan bakmak için geldiklerini iddia edip askerleri yanıltmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKDeaşAfrinTSK
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