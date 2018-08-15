Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yakalanan ve tutuklandığı Hatay'da, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde köy sorumlusuna 9 yıl hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Muhammed Diy Ş. (62) tutuklu bulunduğu Hatay T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık, duruşmadaki tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, Zeytin Dalı Harekatı başlayınca Halep'e kaçtığını ve 1-1,5 ay kadar orada kaldığını söyledi.

Daha sonra Cinderes'in hemen yanında bulunan köyü Eşkangarbi'ye ailesiyle döndüğünü, bu sırada Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin bulunduğu kontrol noktasından durdurulduğunu anlatan Muhammed Diy Ş, şöyle devam etti:

"Bu kontrol noktalarında kimliğimi gösterdim, hakkımda herhangi bir şey çıkmadı. Evime yaklaştığımda ÖSO tarafından tekrar durduruldum. Tekrar kimlik kontrolü yaptılar. Bu sırada cep telefonumu ve kimliğimi alıp beni evime yolladılar. Daha sonra cep telefonumda oğlum Ahmet Zeyn'e ait YPG kıyafetiyle çekilmiş olduğum fotoğrafı gördüklerinde gelip beni evden aldılar. Beni evden ÖSO mensupları aldı. Telefonumda kayıtlı olan YPG kıyafetli resmim çocuğumun beni ziyareti esnasında ona ait olan YPG kıyafetini çocuğumun ısrarı üzerine giymiştim. Kıyafet çocuğuma boldu, bu sebeple ben de giyebildim, benim üzerime de oldu. Fotoğraf çekilmemdeki gayem çocuklarımın ısrarıdır. YPG'ye mensubiyetim ve hiçbir bağlantım yoktur."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Her evden zorla bir erkek çocuk aldılar, oğlumun YPG'ye katılması bu sebeple olmuştur. Kendi isteğiyle olmamıştır. Tüm çocuklarım evdedir, oğlum Ahmet Zeyn silah zoruyla 1,5-2 yıl önce YPG'ye katılmak zorunda kalmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın terör örgütüne üye olduğu, telefonunda YPG/PKK üniformalı fotoğrafının bulunduğu, iddianamede belirtildiği üzere köy halkından alınan bilgiler ve yapılan araştırmalarda da sanığın söz konusu köyün YPG/PKK sorumlusu olduğunun anlaşıldığından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle 9 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.