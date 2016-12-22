Yozgat'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında

mesai saatleri

nde değişikliğe gidildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 19 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Düzenlenmenin, kamuda motivasyonu ve verimliliği artırmak amacıyla yapıldığı öğrenildi.

AA