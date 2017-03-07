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Yozgat'ta 7 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Yozgat merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski polisten 7'si tutuklandı.

Yozgat'ta 7 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Yozgat merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski polisten 7'si tutuklandı.

07 Mart 2017 Salı 09:51
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Yozgat'ta 7 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Yozgat merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski polisten 7'si tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 17 polisin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri 4. sınıf emniyet müdürü 7 eski polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde yürütülen operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen eski 4. sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 8 polis memuru, Yozgat merkezli Ankara, Çorum, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YozgatFETÖ
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