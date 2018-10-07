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Yönetmen ve oyuncu Renklidere vefat etti

Kanser tedavisi gören yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yönetmen ve oyuncu Renklidere vefat etti

Kanser tedavisi gören yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, yaşam mücadelesini kaybetti.

07 Ekim 2018 Pazar 13:16
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Yönetmen ve oyuncu Renklidere vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgile göre, Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

"Terzi Baba" filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.

Bakan Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşamını yitiren yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından, yönetmen Renklidere'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Televizyon ve sinema dünyasının tanınmış simalarından Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi başarılı yapımcı ve yönetmen Kamil Renklidere'nin vefatını üzülerek öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamil Renklidere
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