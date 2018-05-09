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Yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek demiryolu hatları belirlendi.

Yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek demiryolu hatları belirlendi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:22
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Yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek demiryolu hatları belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek yüksek hızlı tren (YHT), ana ve bölgesel demiryolu hatları belirlendi.

YHT hatları Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Pendik, Konya-Pendik olarak belirlenirken, ana hatlar ise şöyle:

"17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya), 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), Çukurova Mavi (Ankara-Adana), Doğu Ekspresi (Ankara-Kars), Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir), Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana), Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana), Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan), İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara), Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir), Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir), Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir), Toros Ekspresi (Konya-Adana), Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)."

Bölgesel hatlar da şöyle listelendi:

"Adana-Mersin, Adapazarı-Haydarpaşa, Afyon-Eskişehir, Amasya-Hacıbayram, Amasya-Havza, Basmane-Alaşehir, Basmane-Denizli, Basmane-Nazilli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Söke, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Çatal-Tire, Denizli-Söke, Divriği-Erzincan, Diyarbakır-Batman, Elazığ-Malatya, Elazığ-Tatvan, Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Tavşanlı, Gaziantep-Nusaybin, Islahiye-Mersin, İskenderun-Mersin, İzmir-lsparta, Kapıkule-Sirkeci, Kars-Akyaka, Konya-Karaman, Kütahya-Balıkesir, Manisa-Alaşehir, Mersin-Gaziantep, Nazilli-Söke, Samsun-Amasya, Samsun-Sivas, Sincan-Polatlı, Sivas-Divriği, Uzunköprü-Sirkeci, Zonguldak-Çaycuma, Zonguldak-Gökçebey, Zonguldak-Karabük."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yolcu TaşımacılığıDemiryolu Hatları
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