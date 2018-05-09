Yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verecek demiryolu hatları belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek yüksek hızlı tren (YHT), ana ve bölgesel demiryolu hatları belirlendi.

YHT hatları Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Pendik, Konya-Pendik olarak belirlenirken, ana hatlar ise şöyle:

"17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), 4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya), 6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma), Çukurova Mavi (Ankara-Adana), Doğu Ekspresi (Ankara-Kars), Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir), Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana), Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana), Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan), İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara), Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir), Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir), Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir), Toros Ekspresi (Konya-Adana), Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)."

Bölgesel hatlar da şöyle listelendi:

"Adana-Mersin, Adapazarı-Haydarpaşa, Afyon-Eskişehir, Amasya-Hacıbayram, Amasya-Havza, Basmane-Alaşehir, Basmane-Denizli, Basmane-Nazilli, Basmane-Ödemiş, Basmane-Söke, Basmane-Tire, Basmane-Uşak, Çatal-Tire, Denizli-Söke, Divriği-Erzincan, Diyarbakır-Batman, Elazığ-Malatya, Elazığ-Tatvan, Eskişehir-Kütahya, Eskişehir-Tavşanlı, Gaziantep-Nusaybin, Islahiye-Mersin, İskenderun-Mersin, İzmir-lsparta, Kapıkule-Sirkeci, Kars-Akyaka, Konya-Karaman, Kütahya-Balıkesir, Manisa-Alaşehir, Mersin-Gaziantep, Nazilli-Söke, Samsun-Amasya, Samsun-Sivas, Sincan-Polatlı, Sivas-Divriği, Uzunköprü-Sirkeci, Zonguldak-Çaycuma, Zonguldak-Gökçebey, Zonguldak-Karabük."