Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

ANTALYA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya'dan Cizre'ye giden Bahri Gümüş'ün kullandığı 34 JJV 25 plakalı yolcu otobüsü, D 400 karayolunun Beyrebucak köyü mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

Molanın ardından tesisten çıkmak için hareket eden otobüs Anamur'dan geldiği öğrenilen Ahmet Arslan'ın kullandığı 07 NEK 59 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Hasan Ali Efe (27), Osman Uludağ (30), Serhat Tan (19) ise Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın otobüsün şerit ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Otobüs sürücüsü Bahri Gümüş gözaltına alındı.