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Yol kesip minibüs yaktılar

İlçelerden aldıkları "S" plakaları şehir merkezinde kullanamadıklarını iddia eden bir grup servisçi eylem yaptı

Yol kesip minibüs yaktılar

İlçelerden aldıkları "S" plakaları şehir merkezinde kullanamadıklarını iddia eden bir grup servisçi eylem yaptı

11 Haziran 2012 Pazartesi 13:57
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Yol kesip minibüs yaktılar
BURSA - İlçelerden aldıkları ''S'' plakaları şehir merkezinde kullanamadıklarını iddia eden bir grup servis sürücüsü, Ankara-İzmir karayolunu, kent merkezindeki Mudanya kavşağında araçlarıyla trafiğe kapatarak bir minibüsü ateşe verdi.

İlçelerden satın aldıkları ''S'' plakaları şehir merkezinde kullanamadıklarını, bu nedenle sürekli ceza yediklerini öne süren bir grup servisçi, Ankara-İzmir karayolunu Mudanya kavşağı mevkisinde trafiğe kapattı. 
Burada bir minibüsü ateşe veren servisçiler, slogan atıp, Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Polisin uyarılarına reğmen grup, yaklaşık 2 saat süreyle bölgeden ayrılmadı. 
Minibüs, bu sırada tamamen yandı. Servis sürücüleri, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından aracın içine girip fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı. 
Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 05:58
Anahtar Kelimeler:
Minibüsü
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