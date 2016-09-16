Yol kesen PKK'lılar sivilleri taşıyan minibüse ateş açtı: 1 yaralı

MARDİN

Alınan bilgiye göre, Midyat-Nusaybin karayolunun 20'nci kilometresindeki Beyazsu mevkisinde yol kesen PKK'lı teröristler bazı araçları durdurdu. Sivillerin bulunduğu minibüsün şoförü, durumu fark ederek uzaklaşmaya çalıştığı sırada teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan yolculardan E.Y.B. (16), bölgeden uzaklaşan minibüsle Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Midyat-Nusaybin karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı, teröristlerin yakalanması için başlatıldı.