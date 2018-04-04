Yol karadan uzadığı için cenazeleri kayıkla taşıyorlar

Muğla'nın Ortaca ilçesi sakinleri, 70 kilometre yol gitmemek için cenazelerini yaklaşık 100 metre mesafedeki kanalın karşı kıyısına kayıkla taşıyor.

Dalyan Kanalı'nın karşı kıyısındaki Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi'ndeki mezarlığın kara yoluyla yaklaşık 70 kilometre mesafede olması yüzünden, burada yaşayan vatandaşlar, yakınlarının cenazelerini karşı kıyıya taşımak için farklı bir yol buldu.

Kanal üzerinde köprünün de olmaması nedeniyle mahalle halkı, cenazelerini cemaat ve imam eşliğinde bir kayığa koyarak karşı kıyıdaki 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının altında bulunan kabristana defnediyor.

Dalaman ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden emekli başkomiser Ömer Lütfü Sunar'ın (66) cenazesi de karşı kıyıya kayık ile taşındı.

Tarihi Dalyan Merkez Camisi’nde cenaze namazı kılınan Sunar'ın tabutu, kanalın kıyısına kadar sıra oluşturan cemaat tarafından elden ele taşındı. Sunar'ın cenazesi daha sonra burada hazır bekletilen kayığa alındı.

Cemaat ve cenazenin bulunduğu kayıklar karşı kıyıya ulaşınca, cenaze bu kez tekrar sıra oluşturan vatandaşlar tarafından 70 metre içerideki mezarlığa elden ele taşındı.

"Halk arasında ‘imamın kayığı’ diye bir söylem var. İşte bu tam da o kayık"

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana cenazelerin bu yöntemle taşındığını söyledi.

Cenazelerin kayıkla taşınmasının Dalyan’da bir geleneğe dönüştüğünü belirten Karaçelik, “Yakınlarının mezarları karşı kıyıdaki Dalyan mezarlığında bulunduğu için vatandaşlar cenazelerini oraya gömmek istiyor. Cenazelerini de kayığa bindirerek karşıya götürüyorlar. Halk arasında ‘imamın kayığı’ diye bir söylem var. İşte bu tam da o kayık.” dedi.