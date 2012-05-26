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YÖK'ü işlek bir mekanizmaya dönüştürmeliyiz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, başkanlığındaki Yükseköğretim Strateji Belgesi Çalıştayı, başladı

YÖK'ü işlek bir mekanizmaya dönüştürmeliyiz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya, başkanlığındaki Yükseköğretim Strateji Belgesi Çalıştayı, başladı

26 Mayıs 2012 Cumartesi 12:00
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YÖK'ü işlek bir mekanizmaya dönüştürmeliyiz
KOCAELİ - TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalıştayın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, yükseköğretim sisteminin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirmek için düzenledikleri çalıştayların üçüncüsünün yapıldığını hatırlattı.

Çetinsaya, şunları söyledi:
''Ancak bu nicel büyümeyi nitelikli bir çerçeve içerisinde sürdürmek bizim başlıca görevimiz. Dünyada ve bölgede güçlenen, ekonomisi büyüyen, demokrasisi normalleşen bir Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve araştırma birikimi üniversitelerimiz eliyle hayata geçirebiliriz. Yükseköğretim alanımız son yıllarda oldukça dinamik bir gelişim çizgisi yakaladı, üniversite sistemimiz yeni bir aşamaya ulaştı. Gerek üniversite sayısındaki artış, gerek öğrenci sayılarındaki artış, gerekse de farklılaşan araştırma sahalarındaki ilerlemeler yükseköğretim alanındaki genişlemenin ve büyümenin boyutlarını gösteriyor. Bu süreçte Yükseköğretim Kurulu'nun konumu ve işlevlerinde de değişiklikler olduğu ve özellikle kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile girilen ilişkilerin kapsamı, yoğunluğu ve niteliğinin farklılaştığı da belirtilmelidir.''

Çalıştay konuları
''Bize düşen YÖK'ü bütün paydaşlarının taleplerini dikkate alan işlek bir mekanizmaya dönüştürmek, yükseköğretim sistemini ne üniversite idarecilerinin, ne öğretim elemanlarının, ne öğrencilerin, ne sivil toplum kuruluşlarının, ne aydınların, ne de sanayinin talep ve ihtiyaçlarına duyarsız kalmadan yapılandırmaktır'' diyen YÖK Başkanı Çetinsaya, düzenledikleri çalıştaylarda elde edilen sonuçların yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına dayanak oluşturacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 04:01
Anahtar Kelimeler:
YÖK
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