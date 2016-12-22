YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

, düzenlediği basın toplantısında,

YÖK

tarafından ilk kez başlatılan "

100/2000

YÖK doktora bursları

" hakkında açıklamalarda bulundu.

Birçok ülkede yükseköğretim odaklı rekabete açık ve özellikle araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programların başlatıldığını, bunlardan bazılarının Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya, Tayvan ve Rusya olduğunu dile getiren Saraç, Türkiye'de ilk kez uygulanacak projenin, bu ülke örnekleri incelenerek ve Türk yükseköğretim sistemine adaptasyonu sağlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi.

Yekta Saraç, Türkiye için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amacı doğrultusunda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için kurum tarihinde ilk kez YÖK doktora bursları verileceğini bildirdi. Saraç, "100/2000 YÖK doktora burs projesi" adı verilen program kapsamında, 100 farklı alanda 2 bin kişiye belirlenen alanlarda doktora bursu sağlanacağını belirtti.

Proje kapsamında, doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik de çalışmalar yapıldığını anlatan Saraç, "Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün gelişimi odaklı süreçlere de yönelik olacak. YÖK doktora burs projesi, 2017 yılı itibarıyla başlayacak olup bu kapsamda öğrencilerin bahar döneminden itibaren eğitim almaları sağlanacak. Öğrencilere 4 yıl süreyle yılda 12 ay burs verilecek. Verilecek burs miktarı aylık bin 550 lira olarak belirlendi." dedi.

Saraç, belirlenen burs miktarında enflasyon verilerine göre iyileştirme yapılacağını da paylaştı.

YÖK çağrı açacak

Saraç, YÖK'ün belirlenen tematik alanlarda çağrı açacağını, üniversitelerin bu alanlar için yetiştirecekleri öğrenci sayılarını belirterek YÖK'e başvuracaklarını, bu şekilde, kurumun yetkin ve başarılı üniversiteleri destekleyeceğini söyledi.

YÖK doktora bursuna, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da herhangi bir işte çalışmayan, doktora yapmaya hak kazananların başvurabileceğini kaydeden Saraç, adayın, eğer doktora eğitimine devam ediyorsa, tez aşamasına geçmemiş olması gerektiğini vurguladı.

AA