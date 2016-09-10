Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

YÖK'ten KHK kapsamındaki ÖYP'lilere ilişkin önemli karar

ÖYP araştırma görevlilerinden, lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile doktora eğitimi için merkezi yerleştirme bekleyenlere, lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılması kararı verildi.

YÖK'ten KHK kapsamındaki ÖYP'lilere ilişkin önemli karar

ÖYP araştırma görevlilerinden, lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile doktora eğitimi için merkezi yerleştirme bekleyenlere, lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılması kararı verildi.

10 Eylül 2016 Cumartesi 14:30
752 Okunma
YÖK'ten KHK kapsamındaki ÖYP'lilere ilişkin önemli karar
ANKARA

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), üniversitelere gönderilen genelgede, 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK'nın 49. maddesindeki "ÖYP kapsamında, 33. maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümlerinin uygulanacağı" belirtilerek, "bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden, yeniden 33. maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı" hükmü hatırlatıldı.

Üniversitelerde uygulamada birlik sağlanacak
Genelgede, KHK'da yer alan bu hükümlere ilişkin üniversitelerde uygulamada birliğin sağlanması için bazı kararların alındığı bildirildi.

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıya göre, KHK kapsamındaki ÖYP'lilere ilişkin alınan kararlar şöyle:

"Lisansüstü eğitime kayıtlı olmayan ve bu kapsamda KHK kararı gereğince kadroyla ilişiği kesilen ÖYP araştırma görevlilerinden, yabancı dil barajını geçip lisansüstü eğitim için yerleştirme bekleyenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimi için YÖK'ten merkezi yerleştirme bekleyen araştırma görevlilerine Başkanlık tarafından lisansüstü eğitim yerleştirmesi yapılacak ve bu şekildeki ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilik statüleri devam edebilecek. Bununla birlikte KHK ile statüleri 50/d maddesine dönüştürüldüğünden araştırma görevlilerinin atamaları, söz konusu kanun maddesi uyarınca bir yıllığına yapılabilecek."

"Akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınmalı"
YÖK, üniversitelerden "Üniversite dışında lisansüstü eğitim gören araştırma görevlilerinin geri çağrılma işlemlerinin akademik gerçeklik ve teamüller dikkate alınarak, araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim gördüğü programın, çağrıldığı üniversitede faal olup olmadığı, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik destek verebilecek öğretim üyesi sayısıyla bilimsel çalışma yapılabilecek imkanlar, lisansüstü eğitim yapılacak alanın fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde olması halinde ise tam gün laboratuvar çalışmasına katılma zorunluluğu gibi hususlara bilimsel zeminde özen gösterilmesini" de istedi.

AA

Son Güncelleme: 10.09.2016 14:30
Anahtar Kelimeler:
Yök - Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ