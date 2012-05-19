YÖK'ten bilgi edinmek artık daha kolay

ANKARA - YÖK'ün internet sitesi ''www.yok.gov.tr''de hizmete başlayan ''Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar'' bölümü vatandaşların akıllarına takılan sorulara hemen yanıt bulabilmeleri için kolaylık sağlıyor.



Türkiye genelindeki üniversite, öğretim elemanları ve öğrenci sayıları düşünüldüğünde oldukça geniş bir kesime hizmet veren YÖK, bu uygulamayla personelinin de yükünü hafifletti.

Daha önce vatandaşların sorularına telefon üzerinden yanıt veren kurum personeli, internet üzerindeki bu yeni uygulamayla iş yükünden kurtuldu, kişiler de sorularının cevaplarına daha çabuk ulaşabilme imkanı elde etti.

İlgili bölümde istedikleri cevabın sorularını bulamayan kişiler, sistem üzerinden sorularını yazarak yanıtlanması talebinde bulunabiliyor. Bildirilen soru, çalışanlar tarafından incelendikten sonra cevaplanıyor.

Kişiler isterlerse ''Sıkça Sorulan Sorular'' bölümünde yer alan Bilgi Edinme Başvuru Sistemi Formunu da doldurarak merak ettikleri sorulara kişisel olarak cevap alma yoluna da gidebiliyor.