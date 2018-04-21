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'Yoksulluk nafakasına sınırlandırma yapılması öngörülüyor'

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan, "Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi." dedi.

'Yoksulluk nafakasına sınırlandırma yapılması öngörülüyor'

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Gençcan, "Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi." dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:24
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'Yoksulluk nafakasına sınırlandırma yapılması öngörülüyor'

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, "Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi." dedi.

Gençcan, Kırıkkale Barosunca bir otelde düzenlenen "Aile Hukukunda HMK Uygulamaları-İstinaf" konulu meslek içi eğitim semineri öncesinde gazetecilere, yoksulluk nafakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yoksulluk nafakasının mevcut hukuk sisteminde süresiz olarak verildiğini ancak 1988 yılına kadar bir yıl ile sınırlı olduğunu anlatan Gençcan, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye'de yoğun eleştiri alan konulardan biri de bu nafakanın süreli hale getirilmesi gerektiği. Bir ömür boyu nafaka verilmesi konusu, yoğun bir şekilde eleştiriye uğruyordu. Şimdi bu konu Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ortak olarak gündemine geldi. Bu gündem gereğince de yoksulluk nafakasına ilişkin sınırlandırma yapılması öngörülüyor. Bu sınırlandırmanın belirli ölçülere göre yapılması düşünülüyor. 'Evlilik süresi, kusur durumu ve yaş durumu olabilir' diye. Bu tercih artık tamamen siyasi iktidarın tekelinde olan bir konu. Sonuç olarak bu sıkıntılı konuya bir çözüm getirilecek. Nafaka miktarlarının artırılması konusunda, zaten nafakanın toptan verilmesi de gündemde. Zaten kanun içerisinde bu var ama bu hak genellikle kullanılmıyor."

Gençcan, seminerle ilgili de "Bugün özellikle aile mahkemelerinde ve genel olarak da hukuk mahkemelerinde, hukuk muhakemeleri kanununun yorumu konusunda avukat arkadaşlarımızla bir seminer gerçekleştireceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur GençcanYoksulluk NafakasıAdalet Bakanlığı
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